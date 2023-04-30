南韓啦啦隊女神李多慧外表可愛，累積不少男粉絲，一名女網友表示，男友是李多慧的粉絲，看完李多慧的表演後問她「可以整形成跟李多慧一樣嗎？」還強調會全額負擔費用，若她不同意就要去包養長相相似的女生，她氣炸提分手，感嘆「5年的感情說斷就斷。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，男友有「韓國臉癖好」，Instagram追蹤的都是韓國女明星、演員、歌手和小模，日前李多慧來台，男友也特地買票進場，一連好幾天都沉浸在李多慧的魅中。

原PO表示，某天男友突然認真問「如果我出錢，妳可以整成跟李多慧一樣嗎？」她聽了氣炸直呼「我不可能整成任何人的臉。」但男友仍一臉嚴肅地說「這想了很久，我覺得下半輩子可天天看到李多慧的臉，一定比現在更幸福，反正我付錢，妳整成她，妳有什麼吃虧的？」讓她很傻眼。

沒想到睡前男友看她氣消了，又再問一次「如果妳不能整成跟她一樣，還是我可以去外面找跟李多慧比較像的女生？如包養之類的？」這句話讓原PO徹底爆炸，「你要不要聽聽看你在說什麼？」她崩潰大哭提分手，男友也沒有挽留；女網友難過地說，當初男友會和她交往，也是因為她長得像韓國人，原來5年的感情，可以為了一個女人的長相說斷就斷，還不是身邊的人，根本無從防備，好可悲。

貼文曝光，網友紛紛安慰，「叫女友整成李多慧這句話真的很噁」、「叫女生去整成自己偶像的樣子真的不尊重又蠻缺德的」、「看來他真的有病，荒唐到我甚至懷疑是幻想文」、「講出這些自私又無腦的話，直接離開是妳做的最對的事了」。