不少人喜歡吃油炸物解饞，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，吃太多薯條，會導致焦慮症和憂鬱症風險，原因在於食物經高溫加熱後會產生丙烯酰胺，導致腦神經中樞和周邊神經系統發生變性和損傷，建議易焦慮和憂鬱的人，減少吃高油炸食品的機率。

黃軒今（27）日個人臉書粉專指出，經常吃油炸食品的人，尤其是像薯條這樣的油炸物，焦慮症風險會增加12%；憂鬱症風險增加7%，若和炸雞相比，憂鬱風險高出2%。

黃軒表示，高油炸食物，和焦慮症、憂鬱症風險相關，特別是炸薯條的攝取量，也就是說吃越多的薯條，罹患焦慮症和憂鬱症的風險就越高，原因在於，油炸食品中含有丙烯酰胺（Acrylamide）的化學物質，這是一種神經毒素。

黃軒說，當食品高溫烹調，主要胺基酸與醣類加熱到120度以上，就會產生丙烯酰胺，它能在大腦任何區域引起氧氣和發炎反應，導致腦神經中樞和周邊神經系統發生神經變性和神經傳遞損傷，因此，容易焦慮和憂鬱的人來說，減少高油炸食物的攝取量是非常必要的。

但有不少人會靠吃炸物來紓壓，黃軒解釋，當身體長期承受慢性壓力時，交感神經受到刺激，就會釋放「神經胜肽Y」，這時就會特別想吃炸物，若沒有運動就會囤積脂肪、變胖。另外在長期壓力下，荷爾蒙中的「飢餓素」（ghrelin）增加、瘦體素（leptin）會減少，更容易會有飢餓感，食慾增加的情況下，對高熱量食物的慾望不知覺有強烈需求。

網友紛紛留言，「可是我有時候薯條心情會突然變好，知道後只能少吃了」、「慘了！慘了！就是憂鬱才想吃炸物」、「我以為吃薯條心情會變好耶」。