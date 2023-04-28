民眾普遍認為吃素較健康，胸腔暨重症專科醫師黃軒直言，「素食飲食並非絕對安全」，過度攝入碳水化合物、營養不均衡又缺乏運動，都可能對健康產生不良影響，尤其不少素食「高脂肪、高鹽、高熱量」，都會提高致病風險。

黃軒在臉書發文指出，近日遇到幾位長年茹素的癌症患者不解「為何茹素近半百，依舊身體狀況不佳？」他表示，素食者通常攝入更多的蔬菜、水果和全穀類食品，這些食物含有豐富的抗氧化物質、維生素及礦物質，對人體健康有益；研究顯示，這些營養素可能有助於降低癌症風險。

「素食飲食並非絕對安全或保證不會罹癌。」黃軒直言，過度攝入碳水化合物、營養不均衡及缺乏運動，都可能對健康產生不良影響；尤其有些素食中的高脂肪食物包括堅果、種子、植物油和牛油果，雖然這些食物主要是不飽和脂肪，對心血管健康有益，不過攝取過量的脂肪可能會導致體重增加和糖尿病等問題。

另外，加工食品及醃製蔬菜含高鹽分，與高血壓、心血管疾病和腎臟疾病等問題有關；醃製蔬菜中的亞硝酸鹽也對健康不利，長期攝取過量可能增加胃癌及膀胱癌的風險。

黃軒表示，高熱量食物是指含有大量碳水化合物和脂肪的食物，如糖果、糕點和炸物等；過量攝取高熱量素食可能會導致體重增加、糖尿病、心血管疾病，甚至癌症。

素食者也常有體重超重的問題，黃軒提到，根據近年的流行病學調查顯示，多數癌症和體重過重皆有關係，停經後的婦女，肥胖者發生乳癌的機率為非肥胖者的1.5倍；發生子宮內膜癌的機率是非肥胖者的2至4倍；發生胃癌的機率是非肥胖者的2倍；發生食道腺癌的機率是非肥胖者的2倍；發生腎細胞癌的機率是非肥胖者的2至4倍。

黃軒提醒，與經常運動的人相比，缺乏運動的人更容易有心血管疾病、高血壓、糖尿病和肥胖問題，也會讓新陳代謝緩慢、免疫力低下，更容易生病；成年人每周至少運動5天，每周達150分鐘的中等運動。另外，長時間坐著不動也會影響健康，記得每半個小時就要起身活動。