台灣健康運動聯盟(健盟)再次出擊，特別從影響國家生存地位的科技人出發，今日舉行總獎金150萬元的「健康達人挑戰賽(CBHS-Challenge to Be a Health Smart)」誓師記者會，比賽從5月1日開始，國科會轄下的三個科學園區管理局均熱烈響應支持與組隊參加，期待藉由為期三個月，養成每天走7000步、每月各12天的規律運動與生理量測開始，達到「運動健康科技人，永續發展護國群山」的目標，並且在科技圈與全國引爆運動新趨勢。

健盟理事長高俊雄在誓師大會表示，台灣從小學到大學的體育課、運動社團以及校際運動競賽廣受歡迎，希望畢業後進入職場可以延續規律運動習慣，維持健康，提高創造力，共創個人、企業和國家社會的三好三贏局面。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞表示，過去企業追求經濟成長，現在要拚幸福經濟，尤其高科技產業格外受矚目，期待大家先從改變生活方式開始，想辦法找出動的機會，像是上下班搭乘大眾運輸，或是騎單車，只要走路三十分鐘，就有3千至4千步。

健盟成立以來已有七位卸任部長或署長加入，是結合產官學協媒醫體的全國性人民團體，並且在民國107年由當時的理事長黃榮村（現任考試院長）與美國哈佛大學全球健康計畫（HGHP）簽約合作，讓台灣的健康促進跟隨HGHP走向國際。

健盟為了引領民眾養成自發運動習慣，於2022年10月首度推出「健康達人挑戰賽CBHS」，總獎金150萬元，共有739人參與，為期三個月，從每月規律運動天數、量血壓與體重天數、查看成績天數等三大目標，完成挑戰健康達人的目標。

競賽成果豐碩，達到頂標人數近七成，總達標人數更有八成以上，參賽者皆給予高度肯定，表示在過程中逐漸養成運動習慣，而且透過APP上傳血壓與體重數據，更加關心身體健康狀況，可說是一舉數得。

這次健盟舉辦第二期CBHS，限於人力與募款能力，限制名額並以科技業為主要播種對象，秘書長張東洋表示，全台四大科技園區總員工人數約有55萬人，只占全國勞動人口的4%強，卻能創造出國家總產值的三分之一以上，所以科技業才會獲得「護國群山」的美譽；但在搶全球市場的背後，科技人被形容是在賣肝，因為工時長與工作壓力大，他們是犧牲健康換取高薪，而最重要的貢獻是創造台灣科技業的名聲與保護傘。

對於科技人的健康狀況，張東洋有感而發的說，自己有三個侄子與眷屬都在科技業上班，有一個卻在五十歲左右因身體出狀況而離世，另一個發現情況不對，提早移民美國，還有一個狀況也不理想。

張東洋表示，科技業是台灣引起全球關注的關鍵，可惜政府相關單位過往似乎沒有對科技人的健康給予應有的重視，很高興看到兩大政黨的總統候選人開始重視健康促進，期待他們能提出具體的行動方案，而非流於口號。

張東洋就長遠發展分析，穩固群山的基石，是強化護國群山的關鍵要素之一，讓科技人獲得最好的健檢與住院醫療是醫欲病與醫已病，最理想的是讓他們養成規律運動與健康促進習慣，做好醫未病部份。

另外，從體育署近年的電話調查數據顯示，目前台灣30歲到60歲的職場人口中，有規律運動人口數只有20-23%，科技人的比例可能更低，期待透過CBHS的獎勵與團隊激勵，能在科技職場引爆運動話題，逐漸養成規律習慣，基石穩固了，護國群山的優勢才能更長久。