屏東一名男子前年與2名朋友買了列印機與尋找觸感似鈔票的紙張後，竟在住家製作275張千元假鈔，後來找來2名傳播妹開車上路時，掏出3張假鈔向檳榔攤買了菸酒，還裝闊說不用找錢，店家收下錢一時沒察覺，後來察覺異狀報警，法官判主謀3年6個月徒刑，另外2人另行審理。

判決書指出，高姓男子與2名友人在前年3月8日在3C量販店買了一台彩色印表機，又到文具店以手觸摸各式紙張，選擇與真鈔觸感相似者，之後在其中一名友人住處偽造紙幣正反面，再以美工刀、剪刀及塑膠尺裁剪成千元紙鈔275張、半成品69張及失敗品1包。

高男和一名鍾姓友人前年3月與2名傳播妹該開車到屏東一處檳榔攤，鍾男拿出3張千元假鈔買了總金額2770元的洋酒2瓶、菸2包、礦泉水2瓶，並表示不用找錢，檳榔攤店員事後才發現鈔票有異報警，警方後來搜索鍾男住處，高男於同年5月12日投案。

對於上述行為，高男落網之後皆坦承不諱。屏東地院法官認為，高男不從正當途徑獲財富，卻與友人一起製造偽鈔，行為已影響國家社會金融秩序，考量到他犯後坦承犯行，也與沈姓攤主達成調解，最終依妨害國幣懲治條例第3條第1項之偽造幣券罪，判處有期徒刑3年6個月，全案仍可上訴。鍾男與另名友人則另行判決。