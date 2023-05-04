有些人有情緒上的問題，第一時間都會尋求身心科的幫助，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅直言，「激素也會影響情緒」，許多激素的製造來源是油脂，如果為了減肥不吃油，容易讓激素的製造降低，影響情緒。

陳榮堅在個人網站撰文指出，一名60歲男子曾罹患大腸癌，當初樂觀面對，開刀、化療都非常積極；最近1、2年變得不愛講話，情緒較低落，也不太愛吃東西，因此變瘦，家人趕緊帶他回診追蹤。

陳榮堅替男子檢查，並沒有癌症復發或轉移跡象，他透露因為胸悶、骨頭痛，導致吃不太下；陳榮堅幫他安排激素檢查，結果發現造成他情緒變化的原因是「甲狀腺素低下」。

陳榮堅說明，一般甲狀腺素低下的時候，會出現水腫、食慾降低、胸悶、活動力降低、骨頭痛等症狀；甲狀腺素瞬間低下會有明顯水腫，男子已經甲狀腺素低下很久了，可能一開始有水腫，但後來食慾降低，水腫狀況才變得不明顯。在補充了一個星期的甲狀腺素後，男子精神狀態也好轉很多。