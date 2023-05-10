疫後醫院評鑑重啟，醫策會與衛福部日前公告評鑑基準，其中規範醫院對「懷孕醫師母性保護」的條文竟被移除，醫師工會偕同民團、立法委員於母親節前夕召開記者會，痛批醫院評鑑大開性別平等倒車、罔顧醫師孕產權益，要求相關保障直接寫入法規，不能只停留在評鑑層級。

台北市醫師職業工會代表李醫師指出，雖然大多數醫師未納勞基法，但過去在所有醫院的評鑑條文裡，為了減輕懷孕醫師的工作負荷，有規範比照《勞基法》「不得於午後10時至翌晨6時之時間內工作」，然而今年卻將條文刪除，勢必導致勞動條件惡化，對育齡女醫師的權益有不良影響。

李醫師表示，醫療體系人力不足又高工時已不利孕產育兒，刪除了評鑑條文後，無法期待醫療機構會發揮善意；醫師工會也認為，醫療職場勞資協商不易，終將有許多女醫師委曲求全，為了配合醫療業務運作只能挺著孕肚繼續值夜班，或為此延後懷孕時程。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，台灣本來就是個工時極高的國家，竟還允許任何一個職業毫無限制的夜間輪班工作，還把這一個小小的項目刪掉，讓醫師難以生育照顧下一代，台灣毫無疑問會繼續穩坐全球生育率最低。

立委陳靜敏表示，醫院扮演著防疫的重要角色，自己身為護理背景非常能夠感同身受；她呼籲衛福部及醫策會，不管是現在所面臨的醫院評鑑制度條文或疾病認證等，都應該有更充分的溝通及討論。