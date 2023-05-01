南韓人氣啦啦隊女神李多慧加盟樂天女孩，日前飛台獻出應援首秀，吸引眾多粉絲到場加油，此外，她也用心經營社群，不僅曬出在台工作的日常外，更於昨(30)日加碼以「男友視角」PO出到知名景點九份旅遊的影片，讓粉絲看得嗨翻。

李多慧日前在個人YT頻道分享自己在台初登場的工作Vlog，而影片中的結尾也以花絮形式，悄悄曝光她在下雨天前往知名景點九份老街品嘗芋圓的片段。而昨(30)日，李多慧也不讓粉絲失望的更新一則題為「想要跟我去九份嗎？」的觀光影片，讓粉絲嗨翻，短短時間內便吸引逾23萬名粉絲觀看。

在李多慧更新的影片中可見當天的天空有些陰暗，更下著綿綿細雨，但依然不減她旅遊的熱情，臉上掛著招牌甜笑，身穿抹胸短上衣配上同色系的牛仔褲，一邊撐傘，一邊和觀眾們分享一路上的所見所聞，並表示九份在台灣很有名，因此早就決定好要在珍貴的休息日來這裡看看。

此外，李多慧在遊玩的路上不僅使用流利的中文與老闆點餐，更時不時的與拿著鏡頭的攝影師互動，「你會給我買嗎」、「我沒有錢」(給我買吧…)」，而攝影師也大方以「男友視角」詳實的紀錄起李多慧在此行中的一舉一動，而她時而在鏡頭前遮嘴甜笑，時而自然的撒嬌，讓網友們看了都忍不住留言：「多慧的表情真的很有渲染力，會跟著笑跟著哭」、「看她的影片覺得個性也很迷人」、「多慧好可愛，比想像中還活潑。」

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