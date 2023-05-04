國民黨立委游毓蘭今天指出，檢調偵辦新竹市長高虹安、國民黨前立委顏寬恒快馬加鞭，但新竹市前市長林智堅任內12億新竹棒球場等弊案，檢調卻沒有任何作為，有吹哨者稱，台北地檢署前檢察長林邦樑因為辦高虹安的態度不夠積極，被明升暗降。法務部長蔡清祥回應這幾個案子由不同的地檢署、檢察官偵辦，不能來做比較，每個案子都有各自的進度，高檢署會盡量做好監督。

游毓蘭今天在立法院司法及法制委員會質詢時指出，檢調偵辦高虹安擔任立委時涉嫌除了詐領助理費案，還被資策會以刑法背信罪提到，這兩個案子刑責上都不是重罪，背信罪是5年以下，詐領金額其實也不高，而新竹12億棒球場的弊案，從去年被揭發之後，現在檢調有沒有任何作為。

游毓蘭列出，林智堅任內眾多的弊案，請問檢調在做什麼？冷熱快慢不可以因人而異到這種目的，法務部、高檢署有沒有盡到監管的責任，還是快慢由人，冷暖自知？

游毓蘭強調，自己一向不主張要介入個案，但例如監察院都很多的調查案件有排時程，如果半年不到還要申請延展，但高虹安的案子辦得如火如荼、顏寬恒的案子也是快馬加鞭，難免啟人疑竇。

蔡清祥回應，每一個個案都是由承辦的檢察官，依照個案的情節、證據多寡來做認定，這幾個案子由不同的地檢署、檢察官偵辦，不能來做比較，每個案子都有各自的進度，高檢署也會盡量做好監督。

另外，游毓蘭提出，親綠的「台灣公民人權聯盟」3月2日開記者會，公布民眾對司法公正性和改革，滿意度不到4成，9成認為檢察官辦案會受到政治力影響。

游毓蘭也說，昨天很多檢察長交接，在異動前有提醒過，因為內部有吹哨者向她反映，台北地檢署前檢察長林邦樑因為辦高虹安的態度不夠積極，被明升暗降，接任者配合度較高；南檢前檢察長葉淑文因為辦了太多綠的案子，讓綠營很尷尬，所以也會調動，當時只是提出提醒，沒想到事後紛紛實現，這次檢察長調動風波，受到牽連的人也不盡公平，法務部應適時對外澄清說明，也要還檢察官公道。

蔡清祥說，從剛開始檢察長遴選的時候標準是什麼，他都一再對外說明，但是很多人就用政治或其他個人觀點做解讀，非常不好，檢察長的調動本來就是例行性的輪調，而且這一次以滿2年優先調動，這個很清楚，不曉得為什麼變成大家這麼多不同的解讀，他強調「我可以受檢驗」。

蔡清祥表示，調動的人可以去問本人，是不是照他們的意願，為什麼大家還懷疑呢？當事人又不出來說明，他建議游可以再問其他的人，很多不同的看法，而且角度不一樣，他都很虛心接受意見，但是可以受檢驗。游回擊，內部仍持續爆料，當90％人民說，檢察官會受政治力影響辦案的時候，部長應該要請辭下台。

接續質詢的民進黨立委鄭運鵬直言，檢察官真的會受政治力影響，因為政治力喜歡介入個案、介入調動。蔡清祥提高音量回擊，「我覺得這個是汙衊檢察官」，檢察官大家都競競業業，秉公處理，用一句話就打翻所有檢察官，這實在是不好。

鄭運鵬認為，調動是對的，但是要檢討是政治力，每次立委質詢都針對個案，如果在國會質詢都對個人調動提出看法，因為「辦藍辦太多」、「辦綠辦太多」，這樣永無寧日，如果在國會都可以質詢誰該調動、誰不該調動，代表政治力就會介入。