路透社報導，塞爾維亞接連發生2起重大槍擊事件：3日首都貝爾格勒（Belgrade）發生校園槍擊案，導致9人死亡；緊接著4日不同地點又發生上述濫射案。兩案的嫌疑人已雙雙遭到關押。

在路透社看到的聲明稿中，貝爾格勒附近的斯麥德里弗（Smederevo）檢察官辦公室表示，1名姓名字頭縮寫為U.B.的20歲嫌疑人，承認4日在姆拉代諾瓦茨（Mladenovac）附近3個不同地點，用自動步槍向多人開槍，以「恐嚇當地居民」。

斯麥德里弗檢察官表示，嫌疑人涉嫌犯下多項罪行，包括加重謀殺、綁架，以及非法生產持有攜帶和販運武器及爆裂物等。

檢察官指出，嫌疑人在開槍犯案後，搭計程車強迫駕駛將他載往克拉古耶瓦茨（Kragujevac），並於昨天早上在當地被捕。

塞爾維亞國家電視台（RTS）今天報導，至於3日校園槍擊案頭部中彈的1名女孩，目前情況仍舊危急。

塞爾維亞為此舉行3天哀悼，全國降半旗致哀，電視也停止播放娛樂節目。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120507