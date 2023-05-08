塞爾維亞一名13歲男童在校園開槍，殺害8名學生和1位校警。事發後4天，該國教育部長魯齊（Branko Ruzic）今天請辭。

法新社報導，魯齊在一封寄至塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabic）的公開信中，向這起震驚塞國的「災難性悲劇」罹難者家屬表達哀悼之意。

魯齊在他轉貼在社群網站推特（Twitter）的信中說：「身為一個負責任、守規矩，且過去始終專業履行公務的人，我求去心意已決，將不再在塞爾維亞政府中擔任教育部長一職。」

47歲的魯齊最初把4天前的這場史無前例屠殺事件，歸咎於網路、電玩和「西方價值觀」。

反對派各黨和人權團體旋即呼籲部長辭職；數以千計的民眾也在事件隔天在教育部前聚集，提出相同訴求。

這起校園槍擊案發生後不到48小時，塞爾維亞又發生另一場大規模槍擊事件。一名21歲的犯嫌在首都貝爾格勒（Belgrade）附近的村莊開槍奪走8條性命。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）承諾展開一個大規模繳械計畫；警方則矢言會部署警員在校園附近巡邏。

根據「小型武器調查」（Small Arms Survey）的資料，塞爾維亞是全球擁槍率最高的國家之一，每100名平民有超過39支的槍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120508