土耳其5月14日舉行總統暨國會大選。尋求連任的總統艾爾段今天提醒支持他的保守派選民，萬一世俗派候選人基里達歐魯當選，保守派恐面臨報復。

在北大西洋公約組織（NATO）中，土耳其是以穆斯林占多數的成員國。慣以伊斯蘭風格執政的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）這場選戰打得並不輕鬆，一直努力想催出基本盤選票。

法新社報導，民意調查顯示與艾爾段競爭的左翼共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）目前略為領先，只差一點就能在第一輪投票中突破50%的得票門檻，不用進入28日的第二輪投票。

原本還有一名代表第3黨的候選人參選，但已於本月11日宣布退出，對基里達歐魯的選情是利多。

這次選舉被視為當代土耳其最重要的一場選舉，已執政20年的艾爾段一反常態支吾其詞，不願猜測結果。

另有外電報導，基里達歐魯稍早抨擊艾爾段陣營似乎不願在反對派勝選的情況下認輸；艾爾段今晚接受電視台訪問時說他會接受選舉結果，執政黨和盟友們「會視任何投票結果均屬合法」，也會「遵照民主所要求的一切」。

伊斯坦堡的保守選區是艾爾段的大票倉之一，69歲的艾爾段在當地一場造勢活動上，試圖向死忠支持者警告對手勝選可能帶來的風險。

艾爾段告訴群眾，基里達歐魯的反對派聯盟受到「復仇心和貪婪」所驅動，「別忘了，我們要是敗選，你們可能就要付出慘痛代價」。

艾爾段接著又說，西方國家政府正利用反對派來強加對土耳其社會運作的介入。他高喊「嘿，西方，我的國家自己做決定！」

但一些民調結果顯示，從出生就在艾爾段統治下的年輕人以2比1的比例支持總統換人做。

曾經相信艾爾段會努力終結文化迫害的庫德族人，如今也一面倒力挺基里達歐魯。

此外，土耳其正深陷超過20年來最嚴重的經濟危機，也導致其他選民對艾爾段政府失去信心；許多人將這場經濟危機歸咎於他走偏鋒的財政理念。

於是艾爾段只能試著動員他最死忠的民族主義和宗教支持者，希望他們踴躍出來投票。

風險諮詢公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）分析師金尼爾（Hamish Kinnear）說：「煽動性語言的用意是動員艾爾段的基本選民出來投票，但也是為在不如他意的時候質疑官方計票結果。」

基里達歐魯似乎也感覺到土耳其社會暗湧的不滿情緒。他努力要打一場包容的選戰，無視艾爾段的人身攻擊，只專注於恢復經濟秩序和公民自由的承諾；他身邊圍繞著西方投資人信賴的經濟學者，還有一些原本親近艾爾段的人，可望幫忙瓜分一些民族主義者的選票。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）