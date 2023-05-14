土耳其大選明天登場，投票前夕兩大政黨拚場，擁抱伊斯蘭主義的總統艾爾段坐鎮伊斯坦堡，世俗派對手基里達歐魯則回防安卡拉。雙方選情緊繃，各派人馬都準備戰到最後。

5月14日舉行的總統及國會大選可說是土耳其建國百年來最重要的政治事件，不僅將為未來治理方式及經濟政策定調，還將決定這個歐亞古國將朝西方擺盪，或繼續走「自己的路」，因此備受全球關注。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天連跑3場伊斯坦堡造勢活動拚連任，指控「西方勢力」介入土耳其社會，並稱如果基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）當選，世俗派將捲土重來，保守派恐面臨報復。他也動員媒體資源大打空戰，同日晚間共有18個頻道直播他的選前訪談。

基里達歐魯則前往安卡拉，在雨中與在野陣營領袖同框，訴求大團結拚勝選。雨勢漸大，仍澆不息現場民眾的熱情。他日前接獲死亡威脅後，今天穿著防彈背心登場，引發全場沸騰。

「我們將共同為這個國家的人民而戰。我們將帶來民主。」基里達歐魯向台下民眾接連喊話：「各位準備好了嗎？準備好要團結了嗎？準備好要改變了嗎？準備好要捍衛這個國家的民主了嗎？」台下萬人齊聲回應：「是！」。

伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）與基里達歐魯同屬左翼共和人民黨（CHP），他今天也連跑3場接續造勢，盼延續在野動能，一舉拉下執政多年的艾爾段。

伊瑪莫魯與妻子連袂登場後，氣氛達到高潮，眾人手揮土耳其星月旗高喊「再見艾爾段！」，現場形成一片壯觀紅海。有民眾點燃信號彈高呼：「我們是國父凱末爾的子民！」，也有大學生手舉「讓土耳其再猛一次」的海報熱情響應。

伊瑪莫魯「燒聲」之際仍鎖定台下滿滿年輕世代喊話：「我們的年輕人感覺被困住了。他們在這個國家沒有夢想，大學不是免費的」，年輕人也害怕發出推文後，警察晚上是否會來「查水表」。

「土耳其正處於選舉前夕，年輕人，明天你準備好了嗎？」

距離土耳其現代史上最勢均力敵的選舉不到12小時，除主要政黨外，各路人馬也進行最後掃街衝刺，有候選人沿街發送玫瑰或政黨旗幟，也有人請吃軟糖，伊斯坦堡街頭相當熱鬧。

19歲女學生卡狄蘭（Kardelen）接受中央社訪問時說，盼未來能生活在更加自由的環境中，每個人都能相互尊重。另名不願具名的採購人員則表示，近期發生許多涉及宗教的事件，他夢想一個更文明、無宗教信仰且完全自由的土耳其。

本週公布的民調幾乎一面倒顯示基里達歐魯領先艾爾段。不過目前仍不清楚他是否會在第一輪獲得過半選票，一次KO艾爾段，不必進入第二輪決選。

位於伊斯坦堡的土耳其社會研究中心Yöneylem昨天發布5月9日至10日進行的民調，結果顯示基里達歐魯以49.5%的支持率領先艾爾段的44.4%，兩人差距逾5個百分點。

根據安卡拉研究機構ORC Research同日公開的民調，基里達歐魯第一輪就跨過50%大關，以51.7%勝過強人總統的44.2%。

這兩項調查都是在總統候選人殷斯（Muharrem Ince）11日宣布退選前進行，如今殷斯1.4%的支持率將流向何處，仍是未知數。

土耳其87個選區約6100萬選民明天將投下手中的一票，非官方結果將在午夜左右開始陸續公布。（編輯：施施）1120514