國民黨黨主席朱立倫17日在中常會上，宣布2024總統大選徵召新北市長侯友宜；同時民眾黨秘書長周台竹也宣布，民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參加2024總統大選，加上日前確定代表民進黨參選2024的副總統賴清德，三腳督態勢正式成形。對此，前總統陳水扁19日就在臉書上表示，2024正式開打，「論輸贏還太早」，引發討論。

侯友宜17日獲國民黨徵召後也發表簡短談話，他表示感謝國民黨先進、朱立倫的肯定，也謝謝鴻海創辦人郭台銘，在經濟上做出巨大的貢獻，又為國為民，團結大家一起打拚的決心，讓他很敬佩，他說郭願意團結在一起攜手並進，為了中華民國，一定要團結勝選。

另外，侯友宜表示現階段的台灣在國際情勢兵凶戰危，在國內衝突對立、百廢待舉，讓年輕人看不到未來，必須大破大立，接著連喊3次「再度讓政黨輪替」；侯強調，要救國家、救台灣，展現破釜沉舟的決心，「要參選就要勝選，要參選就要團結國家，要參選就要帶給人民希望」。

同時柯文哲也正式獲得民眾黨提名參選2024總統大選，加上上月12日副總統身兼民進黨主席的賴清德，也獲民進黨中執會提名參選2024年總統，他在會後發表談話指出，民進黨在2024年總統及立委選舉有兩大目標，一是總統高票當選，二是國會單獨過半，並進行民主團結、民主治理、民主和平等三項民主行動。

對此，陳水扁19日就在臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》發出一句話表示，「2024正式開打，論輸贏還太早」，許多網友看完後紛紛留言「是事實，沈默有時勝智慧，以卸任總統的身份重要時刻再出擊」、「阿扁加油」、「支持阿扁總統」。