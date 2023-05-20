勇士核心陣容逐漸走入生涯末期，也影響了他們本季季後賽之路，最終於季後賽次輪止步無緣衛冕，陣中新生代還無法銜接戰力，這讓勇士總教練科爾（Steve Kerr）呼籲聯盟，應建立類似美國職棒的小聯盟體系。

去年底聯盟和球員工會談判，未來可能將參加選秀會的最低年齡下修為18歲，聯盟有機會自2004年後再度出現高中生新秀，因此柯爾認為建立小聯盟系統有其必要性，「棒球員需要在小聯盟進行培養，這在NBA是相同概念，但我們只是為了不占球隊薪資空間，把一些球員丟在發展聯盟。」

雖然NBA發展聯盟已從8支成長到30隊規模，但通常並不會讓樂透新秀久待，反而更像是落選秀和末段順位新秀追尋NBA舞台的地方。在美職的前段順位新秀也並不會立刻登上大聯盟，金鶯2013年首輪新秀哈維（Hunter Harvey）在小聯盟苦蹲6年，在24歲時迎接大聯盟首秀，本季則成為國民牛棚要角。

以勇士近5年選秀名單來看，庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）貴為樂透新秀，卻無法替主力漸漸老化的勇士帶來實質戰力，更別說是榜眼大物懷斯曼（James Wiseman），勇士直到他生涯第3個賽季，才首度將懷斯曼下放發展聯盟，最終果斷放棄將他交易。