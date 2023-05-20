民進黨總統參選人、副總統賴清德今受訪表示，遺憾國民黨的總統參選人（新北市長侯友宜）接受九二共識，也接受一個中國原則，國民黨新北市議員呂家愷批賴的論述又走「抹紅」老路，與侯的「團結台灣」格局相較，高下立判，而這種殘害台灣民主的作法恰恰證明民主不是民進黨專屬的DNA，相反地「不抹紅就不會選舉」卻一直都是。

呂家愷指出，今天的民主自由當然是台澎金馬所有人民一步步共同努力的成果，人人都是國家的主人，然而諷刺的是，卻也在民進黨近年的擴權、操弄下一點一滴的消失殆盡。時時動則以國家安全為由，在制度上限制人民，或者面對反對意見即將人斥為中共同路人加以抹紅。

呂家愷說，面對許多內外的挑戰，不論是來自對岸、或是來自全球詭譎變化的局勢，我們勢必要更加團結、站穩腳步，避免同仇敵愾。但團結靠的不是口號，需要身體力行去實踐不分黨派，務實處理每一個問題；作法也不是一再樹立敵人，逞一時口舌之快，否則只是愈加分裂自我，讓國家陷入更大的危機。