台中市南屯區一處建案昨（10）日發生吊車吊臂倒塌，直接砸到中捷軌道，致使靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場身亡、另有10人輕傷。立委游淑慧今（11）日透露，意外發生後，勞動部才說肇災營造廠齊裕營造公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示該公司工安管理不善已久，為什麼不提早全面檢查，「永遠慢半拍」。

游淑慧在臉書提到，台中捷運昨日發生通車以來最重大意外，行駛中的列車遭一旁施工大樓墜落的吊臂貫穿，造成1死10人受傷。她指出，案發工地屬建築高度80公尺以上之丁類營造工程，這類工作場所的工安、勞安，管轄單位都是由勞動部職業安全衛生署所管轄。

對於台中重大工安事故發生，游淑慧指出，勞動部才說該肇災營造廠齊裕營造公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示該公司工安管理不善，將責成各勞動檢查機構對其承攬工地全面檢查。她質疑，「五年七件？為什麼不在第四件、第五件事故發生時就全面檢查？一定要等憾事接二連三發生，到社會關注後才要大動作處理？」

游淑慧怒轟，勞動部長許銘春可以在立院耍脾氣，但該做的工安、勞安一件都不能少，「永遠慢半拍」。並詢問，「這個案子是否屬於工程人員操作工程機械不當造成？而操作機械的工程人員是否領有專業合格證照？勞動部在施工前、施工中的審查和檢查是否確實？這些都應是調查的重點。」