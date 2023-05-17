北市府財政局近年雖持續推動市有資產多元活化利用。不過台北市長蔣萬安上任後發現，許多市有資產並未整合，導致府內資訊不流通，因此下令擴編資產媒合小組，並由祕書長李泰興定期主持資產聯審小組，召集各局處整理出閒置或低利用建物土地165筆。蔣萬安也在市政會議中裁示，有空間需求的局處，先調配現有資產，若皆無適合的再考慮興建，以讓土地活用最大化。

蔣萬安於2月要求府內成立資產聯審小組，有別於過去資產活化媒合小組僅有部分局處參與，資產聯審小組秘書長主持，並由各局處派員參加，一同盤點閒置、低利用空間，以及提出空間需求進行媒合。財政局長游適銘表示，過去的資產活化媒合小組盤點出100筆閒置或低利用建物土地，不過經成立聯審小組後，除各局處各自盤點閒置空間外，市府也成立查核小組，額外盤出65筆建物土地，可供媒合使用。

蔣萬安於本周市政會議確立媒合機制原則，強調要以施政重點為基礎，排出局處優先順序，且不再新建職務宿舍，同時希望各單位檔案庫房評估銷毀早期檔案並將公文減量。另蔣萬安也裁示，有空間需求的局處，先調配現有資產，若皆無適合的再考慮興建，以讓土地活用最大化。

發言人殷瑋指出，媒合優先順序第1是社會局的社福需求，包含托嬰、日照、長照、緊短安置家園、輔具中心等，接下來是都發局興建社宅用地，第3則是教育局的旗艦型幼兒園等。

游適銘則補充，目前各局處提出的需求共112處，其中托嬰托老、長照是市長特別重視的項目，因此會先著重在此類需求媒合，本月開會時就已提供10幾處選項給社會局以及就服處，初步已有媒合成功7至8處，待局處提供相關使用計畫再行討論。

游適銘說，此平台初步將每個月開會2次，頻率將視狀況滾動調整，未來將定期檢討供給及需求量，並追蹤媒合後使用狀況，也會開放民間單位申請付費使用市有土地。