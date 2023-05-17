恆春有一透天厝屋主改建翻修房子，被民眾檢舉有違建情形，由於房子緊鄰國定古蹟恆春古城，屏東縣政府隨即通知文化部；經現場丈量發現，翻修後透天厝牆面距離古蹟牆體外緣僅約2.2公尺，幾乎緊貼著古城牆體，除阻塞觀覽通道外，日後古蹟維護空間亦相當狹窄有限，且房子翻修後長高，屋頂已經高於城牆馬道0.45公尺。

文化部三度發函通知屋主應予改善卻遲未改善，召開古蹟審議會經屋主到場陳述意見後，做成決議，認屋主舊屋翻修有遮蓋古蹟外貌及阻塞古蹟觀覽通道情形，遂依據文化資產保存法裁罰30萬元，屋主未繳納罰單，案件於今年3月移送行政執行署屏東分署執行。

分署受理後，發現屋主已將透天厝過戶他人，名下尚有其他不動產與存款，旋即查封義務人3筆土地並扣押7家銀行存款，其中一家銀行回報有足額扣押，分署迅即核發收取存款執行命令，並通知其他金融機構撤扣及地政事務所塗銷查封登記，受理該案件僅一個月餘即全額徵起。

屏東分署表示，歷史古蹟的維護與保存是全民資產，也是責無旁貸的義務，恆春古城自1875年興建迄今已近150年，是全台現存最為完整的古城，這是分署成立22年來所受理的唯一一件文化資產保存法案件。

文化資產保存法第34條及第106條規定，營建工程時不得破壞古蹟，亦不得遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道，違者最高可裁罰200萬元罰鍰，日後若有其他相類案件移送，分署必定強力執行以捍衛文化資產保存。