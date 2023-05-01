美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）近期受邀訪台，他認為，台灣不只該加強軍事能力，更要加強戰鬥意志，「保有力量不是挑釁，軟弱才是」，並建議，台灣應跟隨美國腳步提高國防預算占比。對此，民進黨前立委李俊毅表示，不贊成波頓的「軟弱挑釁」說，他並提到，台灣的生存之道，是善用「國際蹺蹺板」尋求機會與生存空間，並發展不對稱武力。

李俊毅4月30日在政論節目《TVBS戰情室》推測，波頓的意思應該是台灣若不夠強，會有被攻擊的可能性，若他用這種方式來表達會比較好，而不是現在的「軟弱挑釁」說。

李俊毅接著說，台灣不可能與大陸進行軍備競賽，因為只有大國才能這麼做，至於小國，則有自己的生存之道，他認為，台灣的生存之道，首先是善用「國際蹺蹺板」，尋求台灣的機會與生存空間；第二，是持續發展不對稱武力。李俊毅並提到，波頓呼籲台灣要加強軍力，但卻沒說清楚台灣需要什麼裝備。

另外，針對波頓「台灣應加強軍力」的說法，國民黨立委洪孟楷受訪表示，如果只是美中兩大強權的對抗，就逼著大家要選邊站，某種程度，也是美中兩強權自私的表現，他呼籲大家要尊重中華民國存在的事實。