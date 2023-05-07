台灣缺電問題備受各界關注，昨（6）日就接連發生了兩起跳電事件，但民進黨立委洪申翰4日在一場記者會上稱節電勝於發電，同場的茂榮能源管理顧問公司負責人王茂榮也指出，台灣不缺電，缺的是節約能源。對此，資深媒體人謝寒冰怒轟，洪申翰和這些與會人士根本是在幫蔡政府「洗地」，簡直丟人現眼到了極點。

謝寒冰今在中天政論節目《週末大爆卦》直言，洪申翰所召開的這場記者會，一點建設性、正向的說法都沒有，唯一的目的就是要幫蔡政府「洗地」。他強調，沒有人不贊成綠能，但這些學者應該要提出能提升綠能效益，克服自然條件限制技術的構想。

謝寒冰痛批，洪申翰和他所找的這些學者永遠只會幫蔡政府「洗地」，卻從不檢討對國家有幫助的事情，「要你們這些X物幹什麼？」謝寒冰更怒嗆洪申翰，指他是立法委員，不是「洗地」委員，他把所有不利蔡政府的言論清洗掉，還好意思自稱環保人士，簡直是丟人現眼到了極點。

最後，謝寒冰喊話，台灣會一直跳電的原因就是因為缺電，政府不該去隱瞞這些資訊，應誠實面對、大家一起想辦法解決問題。