海基會董事長李大維近日被鴻海創辦人郭台銘點名，指他打電話告知「大小姐要你不要買疫苗」，引起外界高度熱議，相關說法則被府方否認。對此，前立委郭正亮爆料，當時蔡政府因不想透過上海復興，想直接跟德國政府買，最後失敗，他更提到，自己會與民進黨越走越遠的原因，就是因為這件事。

針對郭台銘的指控，前疫情指揮中心指揮官王必勝昨（9）日在臉書發文回擊，BNT的大股東於2021年6月16日寄電子郵件給郭，當時永齡基金會就知道BNT跟上海復星無法賣疫苗給政府以外的單位，因此何來郭所指控的李大維傳話內容？

郭正亮昨在政論節目《少康戰情室》透露，他當年有完全投入採購BNT疫苗的過程，也就是因為這件事跟民進黨越走越遠。他指出，當時有聽到兩個說法，第一個是蔡政府認為駐德代表謝志偉能搞定採購事宜，讓台灣不用透過上海復興，直接跟德國直接買到疫苗，結果最後沒談成，因德國政府聲稱，不能左右企業的決策。

郭正亮接著說，第二個是蔡政府想給高端疫苗更多時間，讓它有更多機會。然而，當時民眾的施打意願很低，產量也來不及，再加上疫情又越來越嚴重，就連慈濟都出面呼籲應讓高中生有疫苗打，蔡政府最後是在輿論的壓力下，才不得不妥協。