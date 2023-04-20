新北市淡水區昨(19日)晚傳出惡火，淡海路一處三代同堂的8口之家發生火警，新北市消防局獲報後派遣上百名消防員趕抵現場灌救，其中包含幼童在內的4人救出時已無生命徵象，幼童父親、奶奶皆不治身亡，而姑姑送醫搶救後一度恢復生命徵象，但在今日中午12時許仍宣告不治身亡，釀成4死慘案，詳細起火原因仍有待相關單位調查釐清。

這起火警發生在昨日晚間11時許，住該棟民宅3樓、約40坪左右的空間住著陳婦、長女以及次子8口，當晚疑似因放在客廳的神桌電線老舊以致電線走火，使整個客廳陷入火海，住在2樓的親戚發現有濃煙竄出後，趕緊報警求救。

然而由於起火的神桌就在客廳，導致逃生路線遭阻斷，再加上事發深夜，陳姓一家多數已入眠來不及逃離，全數身陷火海；新北市消防局當晚11時13分獲報後，立即出動33輛各式消防車、104名消防人員趕赴現場救火，並依序將受困的人員救出。

其中陳婦、陳婦次子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童等祖孫三代救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，而陳婦58歲女兒救出時也無生命徵象，雖然送醫急救後一度恢復生命徵象，但搶救至中午後仍宣告不治身亡。