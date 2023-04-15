謝忻走過和阿翔車吻風波、未修圖照外流等負面新聞，形象瞬間跌落谷底，如今已經走出低潮重返演藝圈，也不時透過社群平台分享生活日常，未料近來透露自己一時失控做錯事，導致強烈罪惡感油然而生，引起網友好奇究竟發生何事。

謝忻透露近來因為報名馬拉松，而重拾168間歇性斷食，未料卻失控偷吃焦糖起司蛋糕，品嘗瞬間味蕾雖感到滿足，但想起正在飲食控制，強烈罪惡感油然而生，讓她趁著天還沒亮就衝出門跑步消耗熱量，過程中與許多早起慢跑民眾互道早安及打氣後，讓她充滿成就感直呼：「再怎麼疲累，早晨的所有鼓勵都已值得，慢跑讓我快樂；慢跑讓我肯定自己」，但仍不忘搞笑表示：「我要去享受昨晚沒吃完的焦糖起司蛋糕了」。

對此，網友紛紛留言：「鐵道馬跑很短，偶爾吃蛋糕休息一下沒關係」、「我這有焦糖爆米花要不要吃我寄給妳」、「賽前的肝醣超補法很重要！吃吧」、「沒關係的，就多跑兩圈就好了」、「甜點真是磨人的美食，要是吃不胖該有多好啊」、「這美味真的難以抗拒」、「吃一點點沒差啦」。

熱衷戶外運動的謝忻，日前因為登山過程中意外受傷，導致左腳扭傷發腫，必須躺在床上休養，對此，她表示對於體力不足及裝備未帶齊全感到懊惱，自認太高估自己能力，但仍樂觀表示：「好多地方可以更好，我要爬得更快樂」。