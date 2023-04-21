在一段關係中難免會有吵架的時候，而雙方都冷靜後只要男方上前關心並適時哄哄對方就能瞬間消氣，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬馬、狗、蛇、羊的女生生氣時，只要對方上前道歉，接著再說些甜言蜜語哄她們，就能迅速和好。

▍屬馬的女生

屬馬的女生外表看似堅強，內心卻非常柔弱喜歡被別人呵護。所以當對方惹她們生氣時，需坐在身旁積極道歉，並且哄對方就可以了，等到她們氣消後就會再次回到那溫柔甜蜜的樣子。

▍屬狗的女生

屬狗的女生看似倔強、不好哄，但實際上就像小孩一樣任性，所以要哄她們只需要用小孩的方式，就會感覺到對方是在乎、關心她們的，因為在感情中她們注重安全感，所以總是需要男人的呵護，才能讓她們感到幸福。

▍屬蛇的女生

屬蛇的女生當在氣頭上時，對方需要有訣竅和耐心來哄她們，或是用誠懇的眼神看著她們並說些甜言蜜語的話，就不會繼續無理取鬧了。其實她們要的幸福很簡單，只要耐心的對她們好，就能細水長流幸福一輩子。

▍屬羊的女生

屬羊的女生天生善良，當陷入戀愛時心更像海綿一樣柔軟，儘管對方只是做些小舉動或幾句簡單的話語，都能讓她們迅速與對方和好，因她們心總是特別軟不忍心讓對方難過，所以和她們在一起超級幸福。