有些男人在追求女生時，會非常熱情用盡各種方法來打動對方，但追到手後卻突然變冷淡，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖屬兔、馬、猴、雞的男人一旦把對方追到手後，熱情就會慢慢消退，並且開始失去新鮮感。

▍屬兔的男人：追求時百般討好，到手後突然變理智

屬兔的男人在追求時會表現得特別活躍，他們會時常出現在對方眼前，並圍繞著對方上竄下跳、獻殷勤。一切都是為了讓對方注意到他們，感受到他們對對方的愛意。這種付出方式容易讓人感動，只是一旦追到手，他們似乎就變得異常理智，但其實他們不是有意要冷落，而是思考著彼此的未來，甚至考慮結婚事宜。

▍屬馬的男人：享受追的過程，到手後變無感

屬馬的男人喜歡追求的過程，越是難追、有挑戰性，越會讓他們興奮。為了達成把對方追到手的目標，會將所有熱情都用在對方身上，並且在面前竭盡所能地釋放魅力，例如製造驚喜，或用浪漫的追求方式讓對方感動，可是一旦追求到手熱情便會漸漸消退，因為追求的過程太猛烈，得到手後就感覺失去動力，無心維繫了。

▍屬猴的男人：追求新鮮刺激，到手後變冷淡

屬猴的男人在愛情世界裡常顯得有些玩世不恭，他們喜歡追求刺激和新鮮變化，因此追求的過程會讓他們熱血沸騰，可是一旦追求到手，兩人變得越來越熟悉便失去原有新鮮感。他們有興趣的方向永遠是挑戰不同類型，在追求過程中尋求刺激。所以，如果對方讓他們追得不那麼容易，並且持續保持神秘感，他們就會一直對對方感到很有興趣。

▍屬雞的男人：心動神速，變臉光速

屬雞的男人非常感性，很容易被感動，因此有見一個愛一個的傾向，一旦心動，就會採取行動，一步一步慢慢靠近並且施展魅力，一心想著要把對方追求到手。如果追求成功，心動的感覺將慢慢恢復平靜，善變的一面便會突顯，開始變得冷淡，這時就會看向別處更美麗的風景。也許他們不是不愛，只是追到手後覺得穩定了，心思就會開始往外飄移。