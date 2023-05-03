有些人喜新厭舊，輕易汰換物品，但也有人非常念舊、捨不得丟棄，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖狗、蛇、虎、兔對於有回憶的事物會格外珍惜，總是無法狠下心來斷捨離，也沒辦法輕易放下。

▍生肖狗

生肖狗是一個忠誠、念舊的人，不管是對人、對事，一旦愛上就會念念不忘。就算所愛的對象拋棄了他們，讓他們遍體鱗傷還是不願放下。他們總是在回憶中一次又一次撕開傷口，並且一遍一遍舔拭。那些舊時光，不管是傷痛還是美好，對他們來說彷彿靠著回憶與不斷咀嚼就能自我安慰。但其實有些回憶、舊情放在心底就好，可以忘不掉，但不要沉浸在傷痛中才能慢慢釋懷。

▍生肖蛇

生肖蛇有一顆敏感而柔軟的心靈，對舊物很容易戀戀不捨，在他們眼中，每件物品都承載著豐富的記憶值得紀念、珍藏，因此即使東西塞滿了房子也捨不得扔掉，只想好好保存著，每當看到都能回想起美好或傷感的回憶，但是其實有些東西在斷捨離後，心才有空間承載更多的美好。

▍生肖虎

生肖虎重情重義，一旦付出真情就會認定對方是一輩子的朋友，而這份情誼會深藏在心底，因此生肖虎常常掛念舊情，認為有些人相遇就不會忘記。由於有著太多的情感連結，即使與對方斷了來往，還是會時不時想起。然而人生會一直遇到不同的人，所以生活要往前看，才不會舉步維艱。

▍生肖兔

生肖兔心思細膩、敏感，一點點風吹草動都容易引起心靈的波瀾。他們對人事物都有著深深的依戀，會執著舊情，緊握舊物。這種深深的執著就像糖果又像毒藥，讓他們在情感的黑洞中深陷、沉淪。其實可以不必執於傷痛，把美好留在心中，漸漸忘掉過往不開心的事、珍視小確幸。