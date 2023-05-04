內心脆弱、敏感的人很容易會被生活上的一些人、事、物所打擊，久久無法復原，《旺好運》運勢專欄指出，生肖鼠、兔、蛇、羊內心比較敏感脆弱，其中生肖鼠平常給人堅強、樂觀的樣子，但在私底下卻容易負面消極且內心脆弱；生肖蛇則是能聽出別人的話裡的弦外之音，感受比別人多卻選擇獨自承受。

▍生肖鼠

生肖鼠平常一副堅強、樂觀的樣子，大家都認為他們無憂無慮，但其實私底下消化情緒時，很容易負面消極而且內心脆弱。

▍生肖兔

生肖兔很常被周遭的人所影響，或當發生事情時就會感到憂慮，也會猶豫要不要改變作法。而他們在獨自一人時多半會感到內心受傷。

▍生肖蛇

生肖蛇性格敏感時常壓抑情緒，他們能夠聽出別人話裡的弦外之音，所以感受到的比別人多，卻會選擇獨自承受一切。

▍生肖羊

生肖羊內心柔軟，傲嬌又有些玻璃心，有時想法會鑽牛角尖，放大負面情緒，也常常因為外在的影響導致心裡難受、失衡。