每個人對待感情的態度不同，有些人平時做事冷靜有條理，一旦陷入戀愛就像變了一個人，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖女是超級「戀愛腦」，會無條件包容另一半的缺點，有時候甚至會迷失自我。

▍生肖雞

生肖屬雞的女生單純善良，尤其在感情方面相當看重彼此的關係，所以經常不自覺忽略另一半的缺點，總是不斷包容對方，有時候甚至會迷失自我，以至於分手後經常走不出情傷，質疑自己做得不夠好，才會讓這段感情走到盡頭。

▍生肖羊

生肖屬羊的女生待人處事大方、不拘小節，面對感情同樣如此，一旦認定對方就會忽略另一半的缺點，一心只想著對方的好，並且全心全意去愛著對方，抱著走到底的心態守護另一半。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的女生個性豪爽、善於處理人際關係，不過一旦愛上一個人，她們就會自動忽略對方的缺點，無止盡的包容，並且給另一半足夠的空間，一切以對方的需求為首要考量，常常只顧著付出，不管其他。