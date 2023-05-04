5月6日（周六）是24節氣中的立夏，小孟老師在臉書上分享立夏當天財運最旺的前5名生肖，依序是生肖雞、兔、猴、豬、虎，其中第1名的生肖雞可詢問理財專家，找出適合投資標的，如有多的資金可做定存，以免亂花錢。

▍Top5：生肖虎

生肖虎在立夏後財星慢慢移動到偏財宮，使他們偏財運逐漸變強，近期可以好好的佈局想投資的標的。另外也會開始出現較強烈的金錢慾望，對於儲蓄理財方面願意更深入去了解。

▍Top4：生肖豬

生肖豬在立夏後財運慢慢脫離壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛，讓他們無法好好運用資金，近期正財運將會愈來愈好，慢慢會有多餘的錢財可以經營副業。

▍Top3：生肖猴

生肖猴在立夏後想用不同方式來增加財富，可以考慮一些理財商品，讓自己的金錢資源加分，建議規劃每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力，將會慢慢產生獲利。

▍Top2：生肖兔

生肖兔在立夏後財運將超級旺，可把一些資金拿來做投資，若已有熟悉的投資模式，而且一直是正向的結果，可繼續保持下去，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式，不要擔心會損失太多，可利用小額投資來嘗試，慢慢就會找到適合投資理財的方式。

▍Top1：生肖雞

生肖雞在立夏後可以詢問理財專家如何判斷市場風向，以利精準投資；另外物慾也會特別強，建議如果有多的資金，除了投資之外，可多做一些定存，以控制花費。