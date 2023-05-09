台北市政府文化局長蔡詩萍（左）贈武士刀給影展嘉賓柯震東，象徵導演事業一路披荊斬棘。（臺北文學．閱影展提供）

柯震東9日出席文學影展活動，他去年左眼眼角被無人機撞傷，今又分享自己在拍《那些年，我們一起追的女孩》甫殺青時，也曾在打球的時候被對手用手指插到眼睛，右眼的下眼瞼當場爆血，導致他現在打籃球都只跟認識的人打，不敢過激。

柯震東回憶說，那時打球受傷後，弄傷他的對手直接落跑，他是自己帶著傷去醫院治療，總共在眼皮內縫了7針，他現場也快速秀了一下手機裡保存的見血照，苦笑說：「高光時刻應該要留存。」經歷兩次眼睛受傷是否有陰影？他坦然說：「還可以啦，人生就是要往前走。」

另柯震東投資的酒吧近日爆出去年有店員性騷擾女客人，全案上訴中，對此柯震東說：「店裡的事情不太清楚，我不是管理階層，只是投資，昨天看新聞才知道，也沒有時間問店裡的人跟我哥（南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋），任何情況下非自願騷擾都不行，犯錯就要扛，不要再犯了。」

柯震東擔任演員超過10年，近2年也很榮幸加入導演新身份，稱在電影產業工作是相當幸福的事，因為能透過影像及文學去體驗別人的喜怒哀樂，而影展此次選映名導大島渚的作品，柯震東也期許自己向名導看齊，「他自己開了製片公司，作品很多元、廣泛，勇於突破自己，身為後輩的我，雖然很困難但會努力往這方向往前走。」

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