人生總會遇到困難，有些人碰到難題會開口求援，但有的人寧可苦撐，也不願透露自己的苦處，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖屬豬、虎、雞的人當遇到困難時，寧願咬牙硬撐也不願意向人求助，只為了不想欠人情。

▍生肖豬

生肖豬雖然膽小，但做事時卻會表現出強悍的一面，無論出了多嚴重的事，總是默默扛著，儘管心裡苦，依然會咬牙硬撐。雖然平時願意為朋友兩肋插刀，但他們遇到困難時絕不會向人求救，特別讓人心疼。

▍生肖虎

生肖虎天生強勢且個性不服輸，他們樂於幫助別人，但是當遇到困難時卻不願意別人伸援手，只因為不想欠人情。而生肖虎看似樂觀開朗，其實內心無比孤獨，悲傷的事總是往心裡吞不願分享，也習慣獨自消化情緒。

▍生肖雞

生肖雞天生聰明能幹，而且有遠大的抱負。對於他們來說，無論遇到多大的困難都會自己克服，絕對不去麻煩別人，不過當朋友有難時他們會毫不猶豫幫助對方，深受許多人喜愛。