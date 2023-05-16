新北市政府2020年推動「新北挺安全方案」，針對有安全疑慮的房屋辦理海砂屋鑑定，由市府全額出資。不過台北市現行卻無類似補助，因此北市議員聯合提案，要求市府增列海砂屋鑑定全額補助，對此台北市政府都發局表示，已申請第二預備金600萬元，最快6月就可以實施補助，約有10餘建案可受惠。不過議員也點出隱憂，民眾自行找鑑定廠商恐價差不一，因此建議由市府向三大公會簽約，民眾申請後直接派員鑑定，由政府買單，免去民眾先墊錢後補助的困擾。

台北市議員汪志冰提案全額補助海砂屋鑑定費用，協助住戶早日遠離危險並加入海砂屋改建；16日上午汪在工務委員會表示，目前列管的海砂屋共96件，但實際有潛在風險的遠高於列管數，主要原因就是鑑定費用太高，住戶整合不易，海砂屋重建才會停滯不前。

對此都發局長王玉芬說，今年已申請動用第二預備金600萬元，最快6月即起全面補助鑑定費。不過議員陳政忠認為，海砂屋重建最困難的是前半段，很多住戶不願鑑定，因為一旦被鑑定是海砂屋就必須搬走或影響房價；所以在沒達到法定標準前，僅有少數住戶自掏腰包鑑定，這部分也應該納入補助。

建築管理工程處長虞積學說明，目前僅補助海砂屋拆除的費用，每戶20萬元，未來會補助鑑定費用，每案約50至60萬元，民眾只要有疑慮，就可透過台北市結構技師公會、台北市建築師公會、台北市土木技師公會三大公會進行初勘；目前已申請動用第2預備金600萬元，明年也會編列預算600萬元。

但議員游淑慧認為明年600萬元預算恐不足，建議市府與三大公會直接簽約，民眾申請鑑定完成後，由市府直接撥款給公會，減少民眾詢價、議價、整理文件申請經費的不便；陳政忠建議，明年預算應寬列一倍，至少1200萬元。

王玉芬表示，增加預算的部分會討論；虞積學則說，明年編列全額補助海砂屋鑑定的費用外，也會成立輔導團加強宣導，輔導民眾申請，進行海砂屋改建。