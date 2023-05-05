相信不少人都有過分手的經驗，而有些人在前任面前可以表現得平淡，但有些人則會情緒起伏大，變得很不自在，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、雙魚座當前任出現在面前時，這時許多回憶便會湧上心頭，讓他們難以裝作淡定。

▍金牛座

面對前任，金牛座的心弦會被一些隻字片語撩撥。他們其實是戀舊的，過往記憶會深深埋在內心深處，前任的出現會是個觸發點，便會立刻勾起回憶，這時會流露出不自在的神情，舉手投足無法淡定。

▍獅子座

獅子座不擅於掩飾情緒，面對前任無法偽裝自己，看著熟悉的臉和笑容並且聽著熟悉的聲音，獅子座的心頭難免會回憶起點點滴滴，即使當下裝大方，但自己知道要淡定是一件不容易的事情。

▍雙魚座

雙魚座非常感性，面對前任會在腦海中浮現出許多小細節，即使回過神來了解身處的現實，那種惆悵感會湧上雙魚座的心頭，千迴百轉很難裝作淡定的樣子。