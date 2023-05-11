有些人雖然看起來平易近人、很好相處，但其實心門始終緊閉，難以讓人進入。《搜狐網》命理專欄分享，水瓶座、摩羯座和天蠍座的人，雖然和每個人都能維持良好的關係，卻很少有人可以和他們交心，成為真心相待的朋友。

▎水瓶座

不管什麼樣的交際圈，水瓶座都能完美地融入其中，他們非常容易相處，可以接納包容各種不同的價值觀，然而當有人試圖想拉近關係時，又會陷入一段瓶頸期，因為無論如何，水瓶座都會將彼此的關係維持在恰到好處的位置，很少人可以真正地走進他們的內心。

▎摩羯座

儘管摩羯座給人嚴肅高冷的形象，但只要願意靠近一點，就會發現他們其實不難相處，除了友情以外，不管是待人處世、人生未來的方向或價值觀，每個人都能從他們身上收穫良多，但就算和摩羯座相處再久，也很難融化這座冰山，彼此的關係停滯在恰到好處的位置，難以再向前一步。

▎天蠍座

天蠍座個性懂事，擁有大智慧還十分細心，做任何事都會奉行自己的原則，雖然身上總是瀰漫著神秘感，但其實他們很好相處，只是他們交友始終秉持「淡如水」的態度，不主動與他人交心，如果有幸成為被認定的真朋友，才有機會感受到他們對待友情時熾熱的真心。