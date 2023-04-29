有些人天生個性大方，總是不計較任何事物，且願意幫助困難的人，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、龍、馬、羊非常大方，其中生肖虎對待身邊親友願意慷慨付出也不計較得失；生肖龍不會在金錢上佔別人便宜；生肖馬秉持著有錢就還，沒錢不還也無所謂的心態；生肖羊懂得為人著想也願意出錢出力。
▍生肖虎
生肖虎正直大方、個性灑脫，而且心地善良，身邊親友有困難時都願意慷慨付出，而且不太會計較得失，因此都擁有好人緣。不過還是要提防一些屢次借錢不還的人，以免成為冤大頭。
▍生肖龍
生肖龍性格大器，不計較小事，不太會在金錢上佔人便宜，也有很強的正義感，總是樂於助人。對他們來說人脈等於錢脈，所以不會被眼前的短利所迷惑，若投資能獲得金錢或人情的回報，都很值得。
▍生肖馬
生肖馬出手大方，看到朋友有難也不會想太多，直接幫忙，秉持著有錢就還，沒錢不還也無所謂的心態。但這樣的性格也讓社交方面的花費流失過多，需多加注意。
▍生肖羊
生肖羊善解人意懂得為人著想，在幫助別人時總是願意出錢出力，個性體貼的他們會收起自私的一面，將最慷慨、正能量帶給每個人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。