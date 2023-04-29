有些人個性軟弱，一旦遇到困難就打退堂鼓，不過也有人越挫越勇，將失敗當作成功的養分，持續奮戰到底，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖內心強大，能頂得住壓力，事業上只要下定決心就會全力以赴，好在皇天不負苦心人，總能迎來新的轉機。

▍生肖雞

生肖屬雞的人非常有主見，只要他們下定決心想要闖出一片天，通常都能有所收穫，原因在於他們的內心強大，能頂得住沉重的壓力，絕對不會半途而廢，久而久之終將在事業上迎來成功。

▍生肖猴

生肖屬猴的人個性真誠，只要對別人許下承諾就會說到做到，不會輕易食言或是隨意敷衍，加上他們內心非常強大，人生字典裡沒有認輸兩個字，能將沉重的壓力轉換成前進的動力，讓事業更上一層樓。

▍生肖豬

生肖屬豬的人活得相當灑脫，從來不在乎生活中的輸贏，不過只要他們想做一件事，就會牢牢抓住機會，就算過程困難重重，他們也絲毫不會退卻，而是繼續埋頭苦幹，逐步開啟事業新的轉折點。