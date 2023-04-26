每個女人都希望能有一段幸福的婚姻，這時挑選另一半就顯得格外重要，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬雞、豬、羊、龍的女人在挑選男人時會非常慎重，一定要通過她們內心種種考驗並符合標準後，才願意嫁給對方，而她們選擇的對象多半能幸福甜蜜。

▍屬雞的女人

屬雞的女人在選擇老公時眼光很長遠，她們看重的是對方的發展潛力，即使男方當時條件並不是很好，但若有上進心也會欣然接受；她們願意一起吃苦，並且全力支持老公，因此她們嫁的老公最後往往都能夠事業有成，家庭幸福。

▍屬豬的女人

屬豬的女人不僅很有智慧，也會為了愛情甘願付出，當碰到心儀對象時，會使出渾身解數去吸引，並用寬闊的心胸去包容對方，讓老公婚後加倍疼愛她們。

▍屬羊的女人

屬羊的女人看重婚姻生活，她們清楚知道一旦結婚就要負責任，所以在挑選男人時會非常慎重，一定要是值得託付的對象；結婚後也會很有耐心與對方相處，像媽媽般包容對方的過錯和缺點，通常老公都會被她們感化，以更加負責任的態度和疼愛來回報她們。

▍屬龍的女人

屬龍的女人在選擇男人時非常謹慎，絕不會被外表蒙蔽，會利用長時間相處來了解對方個性，當確定對方條件都符合自己標準時，才會願意嫁。在這樣嚴格的挑選之下，婚後生活當然會比較滿意。