結婚是人生大事，如果能取到一個上得了廳堂，下得了廚房的老婆，甚至對老公加倍疼愛，那上輩子一定是燒好香，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬猴、羊、牛的女人婚後是老公的賢內助，讓老公無後顧之憂，在事業上更能成為得力的助手。

▍屬猴的女人

鬼靈精怪的她們在婚後最疼老公了，而且她們的思考模式與一般女人不同，喜歡有變化的生活，所以常常會帶給老公極大的驚喜和歡樂，把老公逗的開懷大笑。而且在工作上，更是老公的得力助手，會把所有的資源給老公，在眾人面前大力推薦另一半的優秀事蹟、表現，不僅做足了面子，還讓老公的事業飛黃騰達，讓老公加倍愛她們。

▍屬羊的女人

屬羊的女人非常顧家，在婚後的生活起居上會體貼老公工作的辛勞，便會打理好整個家讓老公放心。當老公回到家中時會照顧他們到無微不至的程度，讓老公感受到關心和疼愛，令人羨慕不已。

▍屬牛的女人

屬牛的女人很有責任感，一旦下定決心步入婚姻，就會全心全意的投入家庭中。而且她們對老公的付出更是不求回報，就算再辛苦只要看見老公幸福的表情，就覺得一切都值得了。