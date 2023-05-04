在一段感情中，唯有雙方找到適合的相處模式，才能讓關係走得長久，但《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、狗、龍、羊感情不易開花結果，因為在相處過程中難找到平衡點，而造成雙方心中慢慢出現芥蒂，最後讓這段關係愛得非常累。

▍生肖虎

自信十足的生肖虎在各方面的要求都很高，他們在愛情中常扮演主導者，看似在雙方關係佔據了制高點，可以予取予求，但是蜜月期一過，對方會開始累積被霸凌的感受，接下來關係的存續就不是屬虎的人能主導了，而是必須仰賴對方的脾氣。

▍生肖狗

生肖狗一旦開始談戀愛，會不自覺的過分寵溺對方，這種表現看似可圈可點，但卻很容易讓對方變得驕縱，覺得屬狗的人好欺負，不斷測試他們的底線，萬一他們為大局著想，一次次選擇讓步妥協，最終很可能人財兩失。而情世界需注意雙向互動，而非單方面的壓抑配合，剛認識時若有不滿就該適時表態，建立正向的溝通模式。

▍生肖龍

生肖龍對感情有著自己的定義，當對方是心頭肉時，不惜給對方一切最好的，而當感情逐步進入平淡期，就會開始暗自懷疑，是不是一時看走眼？怎麼花前月下的日子這麼快就告一段落，這時便會把心思轉到其他人身上，慢慢消磨雙方的情感基礎。

▍生肖羊

生肖羊特別喜歡幻想浪漫的愛情故事，當看到愛情小說或電影裡的情境時，就覺得自己也應該有相同的待遇，這種愛比較的心態會不斷加大他們的欲望，讓他們忘了在現實生活中，很少人能有條件或餘力去用生命去談一場戀愛，因此美夢破碎也是遲早的事。