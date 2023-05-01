本周5月6日就是24節氣中的「立夏」，命理師柯柏成提醒，生肖屬豬的人要小心「車關」，屬鼠者則可能有爛桃花；此外，他也分享立夏開運法，只要好好把握時機就可以過得順風順水。
柯柏成在臉書粉專發文指出，今年立夏交節氣時間為5月6日凌晨2時15分，意味著春季結束，正式進入夏季，天氣逐漸炎熱，也因為進入農曆的巳、午月，屬豬的人除了要注意車關，跟上司老闆之間的衝突也會增多。
另外，屬鼠者會有桃花運，但多半是爛桃花居多，因此要細心觀察對象。至於屬龍者財運不錯，大筆訂單的成交機率提升，工作上只要多加努力，都能獲得同等回報。
風水方面，柯柏成提醒要多注意西北方，因為流年的五黃煞位就在西北，巳月的三煞位同時也在西北方，如果住家西北方正好有動土工程，不妨到工地拿一點泥土裝在空的玻璃杯內，放在家中西北角的位置，待工事結束後再把土倒回原地即可，柯柏成強調，「開運可以很生活，只要照著節氣時間去作，好運就會來臨。」
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