昨日（5/6）是立夏，代表春天已經結束、夏天正式來臨。大陸命理專欄「運勢君」分享，在這個夏天會有好運找上門的3個星座，分別是巨蟹座、水瓶座和獅子座，其中巨蟹座事業、愛情兩得意，水瓶座有很旺的貴人運，在事業上給予幫助，獅子座則是偏財運大好，有機會輕鬆賺到大把鈔票。

▎巨蟹座

巨蟹座在事業和愛情上都能收穫好運。首先事業方面，巨蟹座如果正在求職，可以在這個月內輕鬆找到工作，薪資待遇也能讓你感到滿意；在職的巨蟹座，則能在正財運的助力下升職，收入也隨之上漲。至於愛情方面，巨蟹座能在本月修成正果，和曖昧對象有突破性的發展。

▎水瓶座

水瓶座在事業上有很旺的貴人運，並藉此獲得很好的工作機會，並在資源充足的情況下過上忙碌的生活，不但能把工作細節做到位、提高整體效率，還能讓公司和自己的荷包都賺飽飽。另外，水瓶座在本月的學習運也不錯，有很高的領悟力；至於感情方面，水瓶座還有機會和心儀的人步入禮堂。

▎獅子座

獅子座終於能大顯身手，正財運雖然能讓你不愁吃喝，但還不到足以發家致富的程度，不過獅子座在這個夏天最大的好運就是偏財運很旺，因此如果想要多賺點錢，建議可以把握這個偏財運大好的時機，隨便一個小副業都可能讓你口袋賺滿滿，成功讓你體會到賺錢的快樂。