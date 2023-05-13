隨著物價上漲，不少人消費時會想盡辦法省錢。日本網站「占TV」近日分享容易被特價吸引的星座排行榜，對撿便宜最沒興趣的是天秤座，他們認為買特價品會降低格調，而雙魚座則是腦波太弱，第一名巨蟹座非常勤儉，就連1元也要省。

第12名、天秤座

天秤座重視品味，認為撿便宜會降低自己的檔次，所以對折價品沒興趣。

第11名、水瓶座

水瓶座消費很理性，只要認為自己用不到，就算商品便宜，依舊不會購買。

第10名、摩羯座

摩羯座不在乎划不划算，比較看重產品的來歷與安全性，例如到超市買菜時，傾向選擇標示明確的產品。

第9名、天蠍座

天蠍座聽到「便宜」二字，反而會產生懷疑，認為裡面可能有詐。

第8名、牡羊座

牡羊座個性大剌剌，不在乎價格划不划算，屬於想買就下手的類型。

第7名、射手座

射手座對於「便宜」比較無感，他們不太會因「特賣會」、「週年慶」而大買特買。

第6名、雙子座

雙子座交友圈廣，導致交際費用高，所以平時會想辦法省錢，買特價商品或用點數換東西等。

第5名、處女座

處女座很節儉，購買東西時不馬虎，會慎挑選便宜又耐用的物品。

第4名、獅子座

獅子座競爭意識強，無論做什麼都想拿第一，很享受成為「撿便宜達人」的感覺，想比別人買到更優惠的東西。

第3名、金牛座

12星座中金牛座最善於精打細算，平時會克制購物慾，將想買的東西列成清單，等到店家舉行特賣時，他們就會動身選購，另外購買食材時，會優先挑選即期的特價品。

第2名、雙魚座

雙魚座腦波弱，只要聽到「便宜」就會動心，覺得產品正在特價，就是買到賺到，也不考慮自己是否用得到，例如看到衣服買3件打9折，就算不需要這麼多件，他們依舊會湊滿數量才結帳。

第1名、巨蟹座

巨蟹座非常勤儉持家，為了買到便宜1、2塊的商品，不惜跑到遠一點的地方採買，也認為只要東西便宜，品質稍差一點沒關係，善用各種優惠的他們，能夠妥善管理家庭開銷。