為持續推動「美樂地計畫」，台中市政府斥資1200萬元，針對南屯區豐富公園打造一座特色遊戲場，融入南屯吉祥物「穿山甲」及「樂活樹屋」等特色，提供全齡休憩空間，建設局長陳大田19日前往視察時表示，因公園緊鄰台中市愛心家園，顧及不同身心能力孩童的遊戲權益，還特別設置溝通板等設施。

陳大田率領建設局團隊，與南屯區多名議員一同視察豐富公園特色遊戲場，他表示，豐富公園內原本就綠意盎然，市府利用既有的林蔭及遊戲空間、涼亭等設施，進行景觀工程改善計畫，包括充滿綠意的共融遊戲場、提供13歲以上青少年挑戰的樹屋，都是這次設計的亮點。

陳大田說，豐富公園遊戲場改造特別納入友善、共融精神，設計過程透過參與式的工作坊模式，激發創意思考，並讓不同感官能力的親子族群能一起玩樂，值得一提的是，因該處緊鄰愛心家園，為滿足不同身心能力孩童需求，特別設置共融旋轉盤、共融式鞦韆組、創意攀爬組及遊戲砂坑等，而地面互動式遊戲還融入穿山甲彩繪意象，呈現地方特色。

考量銀髮族、久坐族希望能活動肩頸、腰部等，公園內的體健設施也特別規畫，建設局表示，豐富公園改造後適合老中青三代，即便是活動力強的青少年，也可嘗試挑戰多種攀爬設施組合而成的樂活樹屋，其中包含蟲洞爬網、趣味攀爬牆等，青少年爬到2樓景觀台上，還可眺望公園美景。