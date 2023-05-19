多家貨代業者指出，貨櫃海運回到買方市場，美國零售商、進口商仍在消化庫存，新增訂單有限，現貨市場運價持續盤整築底。第三季是進入傳統旺季，預計7、8月至10月陸續出現返校潮、年終節慶需求與補貨，貨量多寡將是美國線運價是否止穩甚或上調的關鍵。

另據統計，截至4月24日全球約4.4％貨櫃船隊（117萬TEU）閒置，較近期高峰6.4％（168萬TEU）減少，主要為7,500TEUS～12,500TEUS或以上船型重回市場，是否加劇運力供過於求，拖累運價，也是觀察重點。據了解，不少大船回到歐洲線。

據SCFI最新報價，上海到歐洲每20呎櫃運價小跌1美元至869美元；地中海線每20呎櫃運價小漲4美元至1,616美元；美西線每40呎櫃運價下跌56美元至1,329美元，周跌4.04％：美東線每40呎櫃運價下跌16美元至2,365美元，周跌0.67％。

上海至南美桑托斯航點每20呎櫃運價上漲54美元至2,009美元，周漲2.71％；南非德班航點每20呎櫃運價上漲67美元至1,417美元，周漲4.96％。