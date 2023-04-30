時序即將進入5月，許多人都相當關心自身財運，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專點名5生肖財運大開，尤其是屬雞者運勢一飛沖天，在貴人加持下，不僅有升官、加薪的機會，投資理財方面同樣大有進帳。

▍Top5：生肖虎

長生入命，生氣勃勃，正財和偏財表現都不錯，收入可觀。5月即使沒有刻意追求財富，錢包還是會不斷地增厚；再者，如果近期考慮投資房產，只要能把握時機，並做好風險評估，那麽現在正是進場的大好機會，務必好好把握。至於有打算創業的人，建議不要獨自行動，應該多與團隊合作，因為團隊力量強大，這樣你也會輕鬆許多。

▍Top4：生肖馬

生肖馬5月份的財運較為順利，錢財來得快且容易，也讓你對事業發展更加積極。有機會多與人打交道，為自己的財源帶來新的開始，特別是加薪和獎金的部分一定會令你滿意，可能是因為上司看重而加薪，甚至晉升職位，或是給予一些鼓勵性的獎金。如果有投資方面的計劃，這是一個短期投資獲取高回報的好時機，既能守有所得，也能攻有所成。

▍Top3：生肖鼠

本月生肖鼠的總體運勢不錯，與月令三合，偏財運大旺，如果好好把握，將有機會獲得暴利收入。而隨著生活步入正軌，你將把大部分精力投入事業衝刺中，忙碌的生活使你的消費慾望降低，無形中就會有多餘的錢存入銀行，時間久了再回頭查看，就會發現財富進帳不少。

▍Top2：生肖猴

生肖猴的5月運勢不錯，主要得益於正財收入的增長。原因在於你十分關心曾經服務過的客戶，這種細心的關懷讓人感到十分溫暖，同時也為你贏得大量的訂單，這也讓你在長官和主管中更加受到重視，有望在年中得到升職和加薪的機會。另外，此時也很適合投資理財，受到三合吉星加持，小賺一筆絕對不是問題。

▍Top1：生肖雞

生肖雞的5月運勢不錯，與月令六合，心情愉悅，工作上也充滿幹勁，容易得到上級的讚賞並獲得加薪的機會。過去的3年疫情中，你不斷充實自己，在工作、組織和企劃方面更加精進，如今隨著生活步上正軌，更能順利吸引客戶和新的合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的優秀表現，有望獲得升職加薪的機會。此外，你的好表現也會吸引貴人降臨，可留意5月19日之前出現的貴人，會在投資和理財方面提供有用的建議，讓你在工作收入之餘，額外增加財富。