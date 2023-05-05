屏東東港光復抽水站已啟用10餘年，原設計採用地下油槽，歷經地下水及地震等外在因素造成滲漏，後續維運可能造成機械運轉故障及油料洩漏、導致環境汙染，更嚴重還會影響到抽水機組抽水排洪功能，為此，屏縣府啟動油槽改建設計勞務作業，預計5月下旬完成。。

屏縣府指出，屏東縣正積極推動雨水下水道建設，唯有完善的雨水下水道及抽水站設備，才能確保縣民居住安全，當中東港光復抽水站改建便是其一，東港光復抽水站已啟用10餘年，原設計採用地下油槽，歷經地下水及地震等外在因素造成滲漏，恐因後續維運過程造成機械運轉故障及油料洩漏環境而導致汙染，更嚴重還會影響到抽水機組抽水排洪功能。

屏東縣東港鎮光復抽水站油槽改建，5月下旬完工啟用。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府表示，光復抽水站的改建是將油槽施作於地面上，採耐候性的不銹鋼制作，藉此防止因地處海邊環境下的銹蝕，同時依法令規定構築洩漏時溢散圍束設施，並考量該地區民俗活動時燃放鞭炮的特性，採遮蔽設施以防止意外發生，確保安全。

縣府強調，光復抽水站改建後，未來可有效延長抽水機的運作時間及壽命，並確保油品安全，對於防止土壤及地下水汙染具正向的意義，同時居住環境變得安全、乾淨，提升整體都市形象，整體工程預計5月下旬完工。