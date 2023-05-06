屏東黑鮪魚季海洋音樂會。(屏縣府提供)

今年捕獲第一鮪的新發財1號。(屏縣府提供)

屏東黑鮪魚文化觀光季，6日以「海洋音樂會」在東港開唱，為為期兩個月活動熱鬧揭開序幕，屏東縣長周春米、漁業署署長張致盛也到現場和樂迷同樂，現場周春米除頒發今年第一鮪榮耀予「新發財1號」船長洪明全，及第一鮪買家「澎坊股份有限公司」外，也邀請全國民眾來到屏東，一定要來品嚐美味黑鮪魚。

周春米表示，縣府今年第23年舉辦黑鮪魚文化觀光季，是全國最長壽活動，同時也是屏東發展觀光吸引外來遊客的熱門品牌，非常感謝所有好朋友喜愛，也宣告黑鮪魚文化觀光季今日正式開鑼，歡迎鄉親們把握機會，來到精采多一度的屏東，品嚐黑鮪魚、聽演唱會、抽大獎。

張致盛表示，特別謝謝縣政府，將原本單純黑鮪魚的漁業水產品，與旅宿業、觀光業、高鐵及東港在地產業跨域合作，成為最長久且優秀的文化活動，全國好朋友每年四月到七月到訪屏東，一定要品嚐在地黑鮪魚。

今年首次邀請到歌唱、戲劇及主持全能偶像炎亞綸，及由實境選秀節目原子少年出道的男子團體Ozone，還有大家熟悉的金曲歌王許富凱、情歌王子鼓鼓（呂思緯）與台語唱將黃妃；不少喜愛Ozone的O.A.O（粉絲名稱）在昨日晚間就提前來舞台現場等待，就是為了目睹偶像風采，老中青少都愛的卡司陣容，嗨爆東港夜空。