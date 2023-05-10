屏東縣政府為落實照顧弱勢身心障礙孩童，減輕家長照顧子女壓力與負擔，於學校平時上課及暑假期間，開辦「身心障礙學生課後照顧服務專班」，讓身障孩子能得到妥善照護學習，培養孩子們在學科基礎、生理功能、生活環境上的適應能力。

平時上課期間，屏東縣有仁愛國小、潮州國小、繁華國小、僑勇國小、高樹國小、內埔國小、佳冬國小、唐榮國小、建國國小、新圍國小、餉潭國小、鹽洲國小、南州國小、勝利國小、九如國小等15所學校，開辦放學後身心障礙學生課後照顧專班，服務時段如有需求可延長至下午六時，內容以生活照顧及學校作業輔導為主。

為身障孩子謀福利，屏縣府推15校開辦課後專班。(屏縣府提供)

暑假期間開辦「暑期身心障礙學生課後照顧服務專班」，服務對象為就讀屏東縣國中小以上身心障礙學生，每班5至6人為原則，採混齡編班。時間為每周一至周五上午8時至下午4時，共計8小時。

服務內容以提供身心障礙學生生活照顧，並規畫生活技能體驗、團康、人際互動、社會化發展及體能活動等生動活潑課程，讓身心障礙孩子在暑期期間能得到妥善的照護學習。

縣府教育處還將在七月初及八月底，委託民間團體或大學規畫辦理三天的夏令營活動，讓身心障礙的孩子能體驗不一樣的學習，一同守護身心障礙的孩子，藉由多元的學習活動與課程，讓孩子們在暑假期間的學習與成長不停歇。