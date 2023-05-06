抽中大獎iphone14的張小姐。(屏縣府提供)

民眾排隊扭蛋。(屏縣府提供)

屏東黑鮪魚文化觀光季6日登場，除了海洋音樂會外，人氣超夯的造型扭蛋機活動一早即大排長龍，首日就有幸運兒抽走一支iphone手機；屏縣府傳播暨國際事務處表示，扭蛋機大獎還有，黑鮪魚季活動期間都可以來試手氣。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，黑鮪魚季是國內率先帶動產業結合觀光的活動，自2000年開辦迄今，不僅是屏東的招牌活動，更是國內最知名、最長壽的活動之一。除維持「第一鮪」拍賣外，造型扭蛋機於2018年推出，因獎品豐富，只要花100元就可以抽大獎，連年下來也成為黑鮪魚季的經典項目。

今年傳播處規劃平日可扭150份、假日250份，100元有一次扭蛋機會，每人每次限扭一次，獎項包括iphone14、AppleWatch、小米手環7、飛利浦氣炸鍋、歌林負離子清淨器等及在地店家各種優惠禮券等。

扭蛋機設在東港候船室外，每日上午11時至晚間6時開放民眾參加，第一天上午10點不到就出現排隊人龍，東港在地的張小姐剛好帶小孩路過，想說讓小朋友玩玩看，結果女兒就扭到iphone，直呼太幸運。